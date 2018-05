Postingannya Viral, Reaksi Ahmad Faiz Usai Dibully Karena Ungkap Latar Belakang Dita Oeprianto

TRIBUN-MEDAN.com - Nama Ahmad Faiz Zainuddin, menjadi viral lantaran status Facebooknya yang mengungkap latarbelakang bomber Dita Oepriarto.

Teman-teman alumni SMAN 5 Surabaya, pun membully Faiz, yang jelas-jelas tidak mengetahui kehidupan Dita saat berada di SMA.

Saat SMA Faiz memang tidak satu angkatan dengan Dita. "Ya Mas Dita keluar, saya masuk SMAN 5," kata Ahmad Faiz, Rabu (23/5/2018).

Faiz membenarkan jika dia tidak mengenal Dita di sekolah, namun dari sebuah pengajian yang banyak merekrut siswa SMAN 5 kala itu.

"Saya tidak punya maksud apa-apa dengan menceritakan bahwa Dita memang punya bibit radikal saat SMA. Saya mempertaruhkan profesi saya sebagai trainer, dengan menceritakan hal ini. Hanya karena tidak ingin anak-anak saya, anak-anak kita terjerumus pada kasus yang sama," terangnya.

Faiz mengatakan dia tidak masalah dengan cemooh teman-temannya. Dia meresa ikut bertanggung jawab menjaga generasi muda.

Faiz ingin menunjukkan seorang teroris tidak cukup dikenali dari latar belakang keluarga dan keseharian.

Keluarga Dita berasal dari keluarga baik, dia tidak sedang setres, berprestasi, pintar kimia, dia juga dari keluarga kaya, dia ahli sedekah, setia kawan, dan lemah lembut.

Menurut Faiz, Dita adalah orang baik, hanya terkena ideologi yang salah.

"They are among us, just like us, we can't notice them. Saat saya diajak orang NII (negara islam indonesia) pun, mereka pakai pakaian biasa (tidak ada tanda-tanda pakaian kelompok tertentu)," tegasnya.