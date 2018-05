Dinyinyir saat Pamer Foto Prewedding, Erica Putri Berikan Balasan Menohok

TRIBUN-MEDAN.com - Unggahan foto pre-wedding artis peran, Erica Putri bersama dengan sang kekasih Deryl menuai kritik.

Dalam unggahan foto tersebut nampak Erica sedang duduk bersama kekasih.

Ia menatap kekasihnya sembali melempar senyum.

"You make me smile in a special kind of way," tulis @ericaputrii yang bermaksud, “Anda membuat saya tersenyum dengan cara yang khusus.”

.”

Foto Pre-wedding Erica Putri

Sayangnya, usai mengunggah foto itu Erica Putri justru berselisih dengan netizen.

Pasalnya kakak dari Citra Kirana ini dinilai lebih tua dari pasangannya.

Tak hanya itu, bagian tubuh Erica juga menjadi sorotan.

"Cowonya mukanya anak anak tapi cewenya terlalu tua. Betis gede @ericaputrii," tulis seorang netizen dalam kolom komentar.

Tidak terima dengan perkataan Netizen rupanya Erica memberikan balasan yang cukup tegas.