Pengungsi Rohingya di Medan Miliki Smartphone untuk Aktivitas Sehari-hari

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Pantauan reporter Harian Tribun Medan pada Kamis (24/5) melihat bahwa salah seorang pengungsi gunakan smartphone (Nokia 5) dalam sela-sela wawancara. Salah seorang pengungsi tersebut ungkapkan bahwa smartphone tersebut ia beli dengan patungan keluarga.

"Ini handphone dibeli dari patungan keluarga, jadi dipakai untuk bersama-sama," ungkap seorang pengungsi kepada reporter Harian Tribun Medan. Ia pun menambahkan bahwa uang yang didapat merupakan *allowance* dari IOM.

Saat ini IOM berikan uang senilai Rp 1.250.000 per pengungsi dewasa dan Rp 500.000 per pengungsi anak-anak bukan per kepala keluarga. Uang yang diberikan berlangsung setiap bulan untuk keperluan sehari-hari para pengungsi.

Uang bulanan yang didapatkan pengungsi diperoleh secara tunai dari kunjungan berkala IOM dan UNHCR. UNHCR kerap datang dua minggu sekali bahkan seminggu sekali untuk mengawasi.

Soal akses komunikasi dan Internet, pengungsi mengungkapkan bahwa IOM telah bekerjasama dengan operator seluler di Indonesia. Sehingga meskipun pengungsi imigran mereka dapat gunakan komunikasi yang sama untuk komunikasi, informasi dan hiburan.

"IOM dan UNHCR udah bekerjasama dengan operator seluler (Telkomsel) sehingga kami dapat gunakan akses internet meski tak miliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Indonesia,"

Ungkap salah seorang pengungsi Rohingya kepada reporter Harian Tribun Medan.

International Organization for Migration (IOM) dan United Nation Hight Commissioner for Refugees (UNHCR) adalah organisasi internasional yang menangani masalah migrasi dan pengungsian. Titik-titik lokasi pengungsian yang berada di Kota Medan berada dalam naungan IOM dan UNHCR.

