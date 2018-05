Ungkapkan Perasaan Terdalamnya untuk Ashanty, Unggahan Aurel Hermansyah Bikin Haru

TRIBUN-MEDAN.com - Kedekatan Ashanty dan Aurel Hermansyah kerap membuat iri banyak orang.

Meski Aurel tak lahir dari rahimnya, Ashanty tetap memberikan kasih sayang yang begitu dalam kepada baik terhadap Aurel maupun Azriel.

Begitu juga dengan Aurel dan Azriel yang terlihat begitu dalam menyayangi ibu sambungnya itu.

Baru-baru ini Aurel terlihat mengunggah foto lama dirinya dengan Ashanty.

Dalam unggahannya itu, Aurel terlihat meruncingkan bibirnya ke arah wajah Ashanty.

Yang menarik perhatian adalah caption yang dituliskan Aurel pada unggahannya itu.

Pasalnya Aurel menuliskan kata-kata yang sangat dalam untuk mencurahkan rasa sayangnya kepada Ashanty.

Dear mom, i may not like you always. We may have arguments and fight sometimes. But there’s one thing that you should know, I love you always anddddd foreverrrr #fotojadul," tulis @aurelie.hermansyah dalam keterangan unggahannya seperti dikutip Grid.ID, Rabu (23/5/2018).

Caption Aurel tersebut berarti, "Ibu sayang, aku mungkin tidak selalu menyukaimu. Kita mungkin memiliki argumen dan kadang-kadang berselisih. Tetapi ada satu hal yang harus kamu ketahui, aku selalu mencintaimu dan selamanya #fotojadul,".

Instagram Unggahan Aurel itupun menuai beragam komentar dari netizen.

Sebagian besar netizen dibuatterharu dengan kalimat yang ditulis Aurel untuk Ashanty.