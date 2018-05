Pertemuan Donald Trump dengan Kim Jong Un Batal, Surat Trump Ungkit Kemarahan Luar Biasa. . .

TRIBUN-MEDAN.COM - Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan pertemuan dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.

Keduanya dijadwalkan bertemu di Singapura pada 12 Juni 2018 mendatang.

Trump menyampaikan pembatalan pertemuan dengan Kim melalui sepucuk surat terbuka yang diunggah pada akun twitter resmi Donald Trump bernama @realDonaldTrump.

Pada akun tersebut juga terdapat video Donald Trump saat jumpa pers terkait pembatalan pertemuan bersejarah tersebut.

"I have decided to terminate the planned Summit in Singapore on June 12th. While many things can happen and a great opportunity lies ahead potentially, I believe that this is a tremendous setback for North Korea and indeed a setback for the world...," tulis akun @realDonaldTrump

Tonton pidato Donald Trump;

Ayo subscribe channel YouTube Tribun MedanTV

Baca: Pesan Ramadan dari Donald Trump Mengejutkan Umat Muslim Dunia

Baca: Dosen Ini Berharap Donald Trump Tidak Mencampuri Perdamaian Semenanjung Korea

Pengamatan Tribun Medan di akun twitter @realDonaldTrump pada Jumat (25/5/2018) sekitar pukul 11.42 WIB, unggahan surat Trump ke Kim Jong Un sudah di-retweet lebih dari 14 ribu kali dan ditanggapi lebih dari 60 ribu kali.

Gedung Putih, Washington, 24 Mei 2018

Kepada yang Mulia

Kim Jong Un

Pimpinan Negara Republik Rakyat Korea

Pyongyang