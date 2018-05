Si Cantik Faye Malisorn Beri Kode Keras 'Aku Butuh Cintamu', Ivan Gunawan Langsung Respon

TRIBUN-MEDAN.com - Desainer Ivan Gunawan diketahui saat ini sedang berpacaran dengan model asal Thailand, Faye Malisorn.

Igun, sapaan Ivan Gunawan, secara terang-terangan mengaku sudah setahun berpacaran dengan Miss Grand Thailand 2016 itu.

Igun mengaku mengenal Faye Malisorn sejak setahun lalu lewat Insatgram.

Bulan lalu, Faye Malisorn juga datang ke Indonesia untuk berlibur di Bali bersama Ivan Gunawan.

Potret kemesraan antara Igun dengan Faye tak hanya terlihat di dunia nyata.

Di dunia maya, Igun dan Faye pun terlihat menunjukkan kemesraan mereka.

Seperti yang terjadi saat Faye membuat sebuah postingan di akun Instagramnya, Jumat (25/5/2018).

Faye mengunggah foto cantiknya seraya menuliskan lirik sebuah lagu milik Calvin Harris.

"I need your love

I need your time

When everything’s wrong

You make it right

I feel so high

I come alive

I need to be free with you tonight

I need your love," tulisnya.

Atas postingan itu, sebagian netter menganggap postingan itu ditujukan untuk Igun.