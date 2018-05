Ternyata Ada Manfaat Luar Biasa bagi Kesehatan dari Gerakan Setiap Salat

TRIBUN-MEDAN.com - Sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menjalankan salat lima waktu.

Tak hanya sebagai sarana beribadah, gerakan salat juga diyakini memiliki manfaat bagi tubuh.

Sebelumnya ahli dari Universitas Binghamton New York, Prof.Muhammad Khasawneh pernah mengungkapkan studi berjudul "Studi Ergonomis Gerakan Tubuh dalam Shalat Pemodelan Manusia Digital" yang dipublikasikan dalam International Journal of Industrial and System Engineering.

"Gerakan-gerakannya mirip dengan yang ada pada latihan yoga atau terapi fisik untuk nyeri punggung," katanya.

Rupanya tak hanya itu saja. Berikut manfaat gerakan salat bagi kesehatan:

Takbiratul Ihram

Mengangkat kedua tangan sampai posisi tangan sejajar dengan bahu. Lalu didekapkan dibawah dada atau perut.

Manfaat : dapat memperlancar aliran darah dan getah bening didalam tubuh. Selain itu juga dapat memperkuat otot bagian tangan, dimana hal tersebut dikarenakan oleh gerakan mengangkat tangan yang dapat meregangkan otot bagian tangan.

Rukuk