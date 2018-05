Yayasan Gedung Wanita Indonesia Bantah akan Bangun Apartemen di Lahan Bekas Gedung Wisma Kartini

Laporan Wartawan Tribun Medan/ Liska Rahayu

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pengurus Yayasan Gedung Wanita Indonesia Wisma Kartini (YGWIWK) melakukan klarifikasi terkait keberatan Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Sumatera Utara atas pembersihan lahan bekas gedung Wisma Kartini yang terbakar. Besar dugaan tanah aset Pemerintah Kota Medan tersebut akan dibangun apartemen.

Menanggapi keberatan tersebut, pihak yayasan membantah keras rencana pembangunan apartemen. Pihak yayasan menjelaskan, bahkan sampai saat ini belum ada investor yang berkenan membangun di lokasi gedung tersebut.

"Jadi, sampai saat ini belum ada investor yang mau membangun di lokasi itu. Jadi jika ada kabar yang beredar menyebutkan di lokasi itu akan dibangun apartemen, itu tidak benar. Memang kita bersihkan, tapi karena di sana sudah terlalu semak. Tidak dipakai lima tahun pascakebakaran. Banyak binatang seperti ular. Lalu ditanggapi pengurus BKOW sudah dijual ke pihak lain, itu tidak benar," ujar Ketua Yayasan Gedung Wanita Indonesia Wisma Kartini (YGWIWK) Hj Emmy Mariatin didampingi sekretaris Hj Anita Chairunnisa dan pengurus lainnya saat konferesi pers di Medan Club, Jumat (25/5/2018).

Dia mengatakan, jika pihak yayasan ingin menjual lokasi bekas gedung Wisma Kartini, bisa saja mereka lakukan. Hal ini karena alas hak dari tanah dan bangunan tersebut secara hukum merupakan milik Yayasan Gedung Wanita Indonesia Wisma Kartini.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan bukti-bukti sertifikat Hak Guna Bangunan No 570 (bekas Hak Pakai No 408) yang telah berakhir di 5 Juni 2013. Kemudian diperpanjang dengan sertifikat Hak Guna Bangunan No 00829 dengan masa berlaku hingga 24 Oktober 2037.

Selain itu, dengan adanya peraturan baru mengenai yayasan yang mengharuskan yayasan mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.16 Tahun 2001, maka YGWIWK sudah mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Medan dengan penetapan No:65/Pdt.P/2014/PN.Mdn. tanggal 15-7-2014 dan berkekuatan tetap sejak 15-7-2014 yang telah memberikan izin kepada Emmy Mariatin PhD dan Anita Chairunnisa selaku ketua dan sekretaris yayasan untuk mengadakan rapat para pendiri dan para pengurus yayasan serta selanjutnya mendaftarkan akta pendirian dan perubahan yayasan.

Lalu berdasarkan penetapan PN Medan dengan nomor yang sudah disebutkan di atas, ketua dan sekretaris yayasan dalam hal ini Emmy Mariatin dan Anita Chairunnisa mendirikan yayasan di hadapan Notaris Ruth Ivo Maria Tobing dengan Akta Pendirian Yayasan Gedung Wanita Indonesia Wisma Kartini, yakni, Akta No.3 tanggal 30 Oktober 2014.

Dan akta pendirian ini juga sudah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. AHU-08412.50.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum YGWIWK dengan nomor pendaftaran 5014103112101496 dan daftar yayasan No AHU-000843.50.80.2014 tanggal 3 November 2014.

“Jadi berdasarkan rincian di atas maka pihak YGWIWK bahwa tanah maupun bangunan yang terletak di Jalan Teuku Cik Ditiro No. 1c/49 Kecamatan Medan Polonia, Medan adalah milik YGWIWK dan pembersihan di lokasi gedung yang terbakar itu, sekali lagi saya tegaskan, adalah kegiatan yayasan untuk bersih-bersih serta belum ada rencana pembangunan. Karena sampai saat ini memang belum ada investornya,” tegas Emmy.

Ia menambahkan, bahwa selama ini dirinyalah yang membayar pajak PBB lahan tersebut hampir Rp 60 juta setiap tahunnya dengan menggunakan uang pribadinya.

Sebelumnya diberitakan, Pengurus Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) Sumatera Utara terkejut karena gedung pertemuan sudah diratakan alias bongkar tanpa sepengetahuan pengurus. Besar dugaan tanah aset Pemerintah Kota Medan akan dibangun apartemen.

Ketua BKOW Sumut, Kemalawati AE mengatakan, terkejut mendapatkan informasi dari rekan-rekannya gedung pertemuan sudah diratakan tanpa sepengetahuan dari BKOW.

Karena itu, mereka akan melakukan berbagai upaya untuk meminta kejelasan terkait rencana pembangunan apartemen.

(cr5/tribun-medan.com)