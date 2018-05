Celine Dion Manggung di Indonesia, Tiketnya Laris Maris, Hanya Ini Kursi Tersisa

TRIBUN-MEDAN.COM - Diva dunia, Celine Dion akan mengadakan konser di Indonesia.

Rencananya, pelantun My Heart Will Go On tersebut akan menyapa para fansnya di tanah air pada tanggal 7 Juli mendatang di Sentul, Bogor.

Penyanyi berkebangsaan Kanada ini menggelar tur konser musim panas di kawasan Asia-Pasifik yang bertajuk Celine Dion Live 2018 Tour.

Melansir dari Kompas.com, Indonesia merupakan bagian dari tujuh negara yang akan disinggahi oleh pencetak tembang populer berjudul "My Heart Will Go On" lewat film ikonik Titanic itu.

Tempat pertama yang akan disinggahi oleh Celine adalah Tokyo, Jepang pada 26 Juni 2018. Kemudian berlanjut ke Macau, Singapore, Jakarta, Taipei, Manila dan Bangkok.

Menariknya nih Moms, pihak promotor konser Celine Dion Live 2018 Tour mengatakan bahwa wanita berusia 49 tahun itu mengajukan 40 lembar daftar permintaan untuk konser tersebut.

CEO PK Entertaiment, Peter Harjani, promotor konser tersebut mengatakan pihaknya tidak berkeberatan atas permintaan Celine Dion tersebut.

"Riders 40 halaman masih standar, sesuai dengan kaliber diva. Kebutuhannya tidak membuat promotor jungkir balik buat mengakomodasi,” ujar Peter yang dikutip dalam kompas.com.

Namun Peter tak dapat membeberkan rincian permintaan tersebut karena terikat perjanjian dengan pihak manajemen Celine.

"Permintaan itu ada segala macam, hotel, makanan, ruangan, venue, sudah detail. Jumlah sama makanannya itu semua banyak ya, karena dia bawa orkestra,” jelasnya.