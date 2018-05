Ramai Dituding Lakukan Pelecehan Seksual, Morgan Freeman Kembali Berikan Klarifikasi Berikut

TRIBUN-MEDAN.COM - Nama aktor senior Morgan Freeman tengah ramai diperbincangkan oleh media entertainment di Amerika.

Bagaimana tidak?

Sosoknya baru-baru ini jadi sorotan karena tuduhan pelecehan seksual yang dilakukannya.

Tercatat, 8 wanita mengaku dilecehkan oleh aktor yang telah tampil di begitu banyak film tersebut.

Tuduhan ini mulai mencuat kala seorang asisten produksi muda membeberkan bahwa Morgan telah melechehkan dirinya di lokasi set film "Going in Style pada tahun 2015.

Asisten yang tidak mau disebutkan namanya itu mengatakan bahwa Morgan mencoba menarik roknya dan memegangi bagian punggungnya.

Tak hanya sekali, hal itu terjadi beberapa bulan selama proses produksi.

Bahkan, menurut wanita ini pemeran lain dalam film Going in Style, Alan Arkir pernah memergoki Morgan melakukan hal tak senonoh.

Alan juga menegur Morgan, dan ia merasa takut karena perbuatannya.

Tak hanya itu saja, staf senior wanita di film "Now You See Mee 2" juga mengalami hal yang sama.