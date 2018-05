Chris Hemsworth Disebut bak Patung di Tussauds kala Berfoto Bareng dengan Joe Taslim

TRIBUN-MEDAN.com - Belum lama ini Joe Taslim mengunggah foto bersama aktor Hollywood Chris Hemsworth.

Dalam foto tersebut tampak Joe Taslim dan istrinya, Julie Taslim berdiri di samping Chris Hemsworth.

Ketiga bertemu dalam acara brand fashion Boss di Singapura.

"Celebrating @boss new store with The God of ⚡ #ThisisBoss" tulis Joe dalam caption unggahannya.

Namun penampilan Chris Hemsworth justru menjadi perbincangan penggemar di kolom komentar unggahan Joe Taslim.

Ada beberapa netizen yang menyebut pemeran Thor di film Avengers itu mirip patung lilin karena ekspresi muka dan gestur tubuhnya yang kaku saat difoto.

@stevanyalf: "Tegak banget bang Thor kayak patung lilin"

@radhitiared: "Gilaaa cakep banget ya Lord udah kayak patung"

@its_riamonica: "kok chrishemsworth disitu kayak patung madame tussaud"

@skyvoyazI: "ni asli christ? Masa aku kira patung lilin"

Meski begitu, ada juga warganet yang iri dengan Joe karena bisa berfoto bersama

@mutia.sheerazi: "Hadduuhhh tabaahkan hati ini... lihat THOR di IG bang joe"

@o.f.luffy: "You're so lucky to meet him."

@jejessimarmataa: "Pengeeeeen juga foto sama thor" (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Foto Bareng Joe Taslim, Penampilan Chris Hemsworth Jadi Perbincangan Penggemar