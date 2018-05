Empat Pasangan Mesum Sebelum Waktu Sahur

MEDAN,TRIBUN-Hotel KUPJ di Jalan Sisingamangaraja KM 7,5 Medan Amplas tepatnya di depan RS Mitra Medika dirazia petugas Polsek Patumbak. Dalam razia kali ini, empat pasangan bukan suami isteri ketahuan mesum Sabtu (26/5) dinihari sebelum memasuki waktu sahur. Ketika didatangi petugas, mereka yang terjaring razia panik dan berusaha sembunyi.

"Saat kami amankan, tidak ditemukan adanya identitas dari keempat pasangan ini. Memang, dugaan kuat mereka ini melakukan perbuatan asusila," kata Kanit Reskrim Polsek Patumbak, Iptu Ainul Yaqin, Sabtu siang.

Mantan Kanit Reskrim Polsek Medan Timur ini mengatakan, razia dilakukan untuk mengantisipasi tindak prostitusi dan narkoba selama Ramadan. Razia juga dilakukan di sejumlah lokasi yang disinyalir menyediakan tempat prostitusi. Hanya saja, di Hotel KUPJ ini polisi menemukan empat pasangan yang tidur bareng saat bulan Ramadan.

"Meski sempat berusaha sembunyi, keempat pasangan ini tetap kami bawa ke mako. Namun, belum ada kami temukan narkoba ataupun benda mencurigakan lainnya," kata Yaqin. Dari data yang disampaikan petugas, keempat pasangan mesum itu yakni Ari Purba (23) warga Jalan Garu I, Gang Durian, bersama pasangannya Wulan Debora Hutauruk (20) warga Jalan Garu I Gang Durian No 24.

Kemudian, Ahmad Rifai (27) warga Jalan H Adam Malik No 83 bersama pasangannya Desnawati Lubis (29) warga Jalan Bajak V. Lalu, Bambang Sudirman (35) warga Jalan Karya Wisata Gang Sepakat No 7 bersama pasangannya Erna Dewi (40) warga Jalan Garu IV No 90 A, dan selanjutnya Juanda (31) warga Jalan Pertahanan Patumbak Kampung bersama pasangannya Rima Julianti (35) warga Jalan Menteng VII Gang Haji No.22 A.

Saat razia berlangsung, kamar-kamar hotel yang posisinya berdempetan tak luput dari pemeriksaan. Setelah menemukan pasangan mesum, polisi kemudian membawa mereka ke mobil patroli. Ketika didata petugas, tak satupun dari keempat pasangan ini yang bisa menunjukkan tanda pengenal.(akb)