Fotografer Profesional Ini Unggah Foto Raisa Tanpa Editan, Penampilannya Bikin Terkesima

TRIBUN-MEDAN.com - Raisa Andriana salah satu seleb dengan kecantikan yang luar biasa.

Penyanyi ini kerap tampil dengan tanpa make up dalam sosial medianya.

Meski begitu, ia selalu mendaapatkan pujian cantik dari netter.

Namun siapa sangka jika Mario Ardi juga mengunggah foto Raisa tanpa editan.

Mario Photographie banyak digunakan seleb untuk melakukan pemotretan.

Pemiliknya, Mario Ardi belakangan kerap mengunggah beberapa foto seleb yang tidak menggunakan editan.

Hanya menggunakan kameranya dan bahkan dibantu sedikit pencahayaan.

Namun meski memiliki minim pencahayaan namuan Mario masih menjadikan foto ini favorit.

Pria dengan kehandalan memotret ini juga menuliskan jika ia menilai Raisa tidak perlu susah payah untuk menjadi cantik.

Hal tersebut dituliskan Mario dalam caption postingannya 2 jam lalu (27/5/2018).

"Ok foto ini utk menjawab rasa penasaran Fans nya @raisa6690 yg pengen liat RAW FILE atau foto asli Raisa yg belum di edit kayak gimana,

Btw ini one of my favorite portrait, foto nya sebentar bgt, gak pake lighting cuma pake available light tp hasilnya effortless beauty bgt!!