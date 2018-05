Le Polonia Hotel Tawarkan Paket Ramadhan Barokah untuk 10 orang, Ini Bonusnya

Karyawan Le Polonia Hotel dan Convention managed by Topotels. Ramadhan Barokah mengusung konsep Arba’an yaitu konsep makanan Arab, Asia dan Indonesia yang menyajikan 70 variasi.

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin

‪TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Medan tak hanya mempesona dengan pemandangan dan tempat wisatanya, tapi juga memanjakan lidah para pengunjung dengan berbagai kuliner khas yang enak dan cita rasa yang kental akan bumbu.

Satu di antara wisata kuliner yang menarik dan wajib untuk dicoba yaitu paket makan atau kuliner di hotel.

Tidak berlebihan rasanya kalau menyebut bahwa Medan adalah surganya hotel dengan cita rasa kuliner yang enggak kalah dengan restaurant atau food street lainnya.

Director of Sales & Marketing, Natalina Ginting, mengatakan Le Polonia Hotel dan Convention managed by Topotels mempersembahkan Ramadhan Barokah dengan mengusung konsep Arba’an yaitu konsep makanan Arab, Asia dan Indonesia yang menyajikan 70 variasi makanan yang lezat dan minuman yang manis untuk berbuka, terletak di Jalan Jenderal Sudirman No 14, Minggu (27/5/2018).

"Terdapat 12 variasi menu yang akan disajikan bergantian setiap 12 hari. Setiap sesi menu terdiri atas takjil dan menu wajib yaitu kurma, aneka kolak, aneka bubur, jajanan pasar dan gorengan, dan beraneka buah potong," ujarnya.

Ia menjelaskan tersedia juga beverage/minuman dengan aneka minuman dingin, ice tea, infuse water, dan tak ketinggalan juga ada kopi dan teh.

"Di sini tersedia juga food stall, starter, main course, condimen dan aneka sambal. Beberapa main course yang disajikan adalah kebab, ikan bakar ala Dubai, shatsuka egg Mesir dan menu lainnya,"jelas Natalina.

Ramadhan Barokah ini diadakan di dalam suasana restaurant, berada di lantai satu, dekat area lobby area.

Dengan suasana interiornya unik dalam restaurant dan sentuhan modern klasik yang seolah-oleh membawa pengunjung ke era zaman kolonial, apalagi didominasi dengan nuansa putih untuk interiornya.

"Harga untuk Ramadhan Barokah ini adalah Rp. 118 ribu per orang untuk harga reguler, Rp. 128,000,- untuk harga private. Tersedia mulai tanggal 17 Mei hingga 12 Juni 2018. Setiap pembelian paket Ramadhan Barokah untuk 10 orang, gratis satu orang,"ucapnya.

Ia mengatakan bagi pengunjung yang merayakan ulang tahun pada saat berbuka puasa, Le Polonia memberikan free cake ulang tahun.

"Kita juga menyediakan gratis berbuka puasa untuk anak-anak yang berumur enam tahun ke bawah dan diskon 50 persen bagi orang tua yang berusia diatas 60 tahun," ungkapnya.

Selain bisa dinikmati di suasana restaurant, Ramadhan Barokah juga bisa dinikmati di Le Cafe & Patisseries. Le Cafe merupakan outlet baru di Le Polonia yang instagramable.

"Pengunjung bisa menikmati hidangan dan berselfie serta wefie ria bersama. Nah, enggak ketinggalan juga ada quiz instagram yang berhadiah voucher kamar dan makan di Le Polonia," tutur Natalina.

(cr13/tribun-medan.com)