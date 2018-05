Mulan Jameela Dijepret Fotografer Terkenal dengan Hasil tanpa Editan, Cantik atau Sebaliknya?

TRIBUN-MEDAN.com - Beberapa waktu yang lalu, photographer Rio Motret mengunggah wajah para artis yang dijepret tanpa perlu di-edit lagi.

Kali ini giliran foto penyanyi Mulan Jameela yang rupanya juga termasuk dari deretan artis yang difoto.

Mulan dengan riasan serba merah merekah tersebut tampak cantik.

Hidungnya yang mancung seolah senada dengan kuku-kukunya yang panjang dan diberi kutek merah.

"#PhotoshootBulanJanuari #SupportForKokoRio

RAW FILE, Unedited version, No photoshop waktu beauty photoshoot with @riomotret

Make up by @rama_jee (juara banget make up-nyaaaahh)

Stylist @arkhoy"

Meski foto tersebut menuai cibiran karena diunggah setelah Mulan memutuskan berhijab.

Mulan juga menjelaskan kalau foto tersebut diambil pada bulan Januari yang berarti dirinya belum berhijab.

Akan tetapi tak jarang yang memuji kecantikan tanpa edit ini.

"Cntk pkai bgt mbk mulan,smg sht sll,makin scss k dpn'a n tetap kuat islam iman'a..."

"Belom di edit aja bginiiii yahhhhh cantikkk dari sononyaaaaa!!"

"Cantik mulan jameela ga brlebihan"

(Tribunstyle.com/Sinta Manila)

Artikel ini telah tayang di Tribunstyle.com dengan judul Terungkap, Wajah Mulan Jameela saat Fotonya Belum Di-edit, Cantik Beneran?