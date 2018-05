Ragam Fitur Unggulan All New Datsun Go dan All New Datsun Go+ Panca

Sales Promotion Girl (SPG) saat menunjukkan salah satu produk terbaru Datsun yaitu All New Datsun Go+ Panca.

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Datsun kembali menghadirkan dua produk terbarunya yaitu All New Datsun Go dan All New Datsun Go+ Panca. Keduanya hadir dengan menawarkan beragam fitur unggulan.

Head Datsun Indonesia, Makato, ditemui pada acara launching All New Datsun Go dan All New Datsun Go+ Panca, mengatakan, fitur unggulan tersebut terdapat pada interior dan eksteriornya.

"Pada All New Datsun Go, kini dilengkapi dengan transisi otomatis yang lebih halus dengan CVT. Kemudian bisa merasakan kemudahan layar sentuh dengan audio visual 6.75 Inch yang lengkap dengan Bluetooth, USB, AUX dan Smartphone Connection," ujarnya, Minggu (27/5/2018).

Ia menjelaskan, kemudian pada All Mew Datsun Go terdapat CVT atau Continuosly Variable Transmission yaitu sistem transmisi otomatis yang harus, memberikan akselerasi yang selaras dengan performa serta bahan bakar pun lebih efisien.

"Lalu dilengkapi dengan LED DRL atau Daytimr Running Light untuk visibilitas di siang hari pada bumper depan yang menambah kesan dinamis dan juga stylish," jelasnya.

Ia menerangkan, adanya Dashboard Design and Layout yang membuat menjadi lebih praktis dan panel instrument yang baru dan memberikan kenyamanan lebih dalam berkendara.

"Sementara pada pada All New Datsun Go Panca+ dibekali dengan tampilan lebih stylish dan fitur modern yang nyaman agar setiap perjalanan lebih berkesan," terangnya.

Ia menuturkan, All New Datsun Go+ Panca dilengkapi dengan interior dan seat design yang memberikan kenyamanan lebih optimal di dalam kabin dengan desain baru dual tone color dashboard dan jok depan terpisah.

"Kemudian bisa menikmati layar sentuh audio video ada 6.75 Inch Head unit touch screen dipadu dengan teknologi Bluetooth, USB, AUX, dan smartphone," tuturnya.

Ia mengungkapkan, All New Datsun Go+ Panca juga dilengkapi dengan desain baru alloy Wheel memberikan tampilan yang lebih modern.

"Untuk All New Datsun Go dan All New Datsun Go+ Panca hadir dengan lima pilihan warna yaitu Ruby, Grey, Black, White, dan Silver," ungkapnya.

Ia mengatakan, jadi sebenarnya banyak sekali keunggulan terbaru dari Datsun yang dihadirkan dari All New Datsun Go dan All New Datsun Go+ Panca tersebut.