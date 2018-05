Diskon Produk Kosmetik Pakai Telkomsel Poin

Booth Telkomsel di event pagelaran Ramadan Festival bertema Beauty of Giving di Sun Plaza, Medan, Senin (28/5/2018).

TRIBUN, MEDAN.com, MEDAN - Pagelaran Ramadan Festival dengan tema Beauty of Giving berlangsung mulai tanggal 28 Mei hingga 3 Juni 2018 di Sun Plaza Jalan KH Zainul Arifin, Medan.

"Ramadan Festival ini merupakan salah satu kegiatan untuk memberi reward customer di Medan, diskon sampai dengan 50 persen untuk produk The Body Shop," ujar Store Manager The Body Shop, Rini, Senin (28/5/2018).

Spesial untuk pemegang kartu BNI dan pengguna Telkomsel akan mendapatkan tambahan diskon.

"Nikmati pula tambahan diskon 10 persen untuk semua produk yang promo bagi pemegang kartu BNI dan pengguna Telkomsel. Setiap pembelanjaan minimal Rp 1 juta, maka konsumen mendapat ekstra 20 poin yang bisa ditukarkan dengan produk The Body Shop," ungkap Rini.

Pengunjung yang membawa botol atau kemasan kosong The Body Shop akan mendapat 1 poin tambahan untuk setiap botolnya.

Ia mengatakan, The Body Shop bekerjasama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik yang merupakan partner dari Save The Children melalui program Family First yang bertujuan mencegah anak-anak terpisah dari keluarga. Program ini bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak.

"Kami mengajak konsumen untuk berdonasi dan turut serta mendukung kegiatan sosial. Kita juga punya value, nilai sosial karena bisnis kita peduli juga terhadap lingkungan sosial," ucapnya.

Rini menjelaskan The Body Shop merupakan produk kecantikan dengan bahan dasar natural, vegetarian, tidak ada bahan pengawet, aman untuk kulit yang sensitif sekalipun.

"Kunjungi pula booth kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dan berkesempatan mendapat hadiah menarik. Ajak serta anak, adik, dan sanak saudara untuk menyaksikan story telling di main stage tanggal 29 Mei dan 3 Juni, tidak dipungut biaya," ujar Rini.

Dalam Ramadan Festival ini, pengunjung juga bisa menukarkan poin Telkomsel tanpa diundi langsung dapat hadiah.

"Tukarkan Telkomsel Poin Anda di sini, dengan 20 poin, dapat diskon 10 persen, tukar 400 poin dapat voucher belanja Rp 50 ribu dan 800 poin untuk voucher belanja Rp 100 ribu. Dan tersedia juga hadiah-hadiah menarik dalam penukaran poin selama Ramadan Festival," kata Event Organizer (EO) Telkomsel, Gusti.