Felicya Angelista Rela Datangkan Keluarga untuk Berikan Kejutan Ulang Tahun Kepada Caisar Hito

Bukan mengunggah foto mesra yang berlebihan berdua, mereka justru berusaha membagikan yang positif.

Siapa lagi kalau bukan Caesar Hito dan Felicya Angelista.

Pasalnya kali ini Felicya tak hanya merayakan berdua saja di ulang tahun Hito.

Ia meminta mami, tante, oma, opa dan adik-adiknya untuk ikut memberikan kejutan.

Jadilah Feli harus repot-repot mengurus hingga menjemput keluarga demi kejutan sang pacar.

"Kehadiran mereka juga jadi salah satu surprise aku buat @hitocaesar ...

Jadi, aku sengaja minta mami, tante, ade2 dan oma opa aku buat cari tiket ke jkt tepat tgl 26 Mei supaya biar bisa kasih surprise buat hito..

Jadi aku malem2 jemput mereka ke bandara dan langsung culik mereka ke rumah hito..

Makasih yaaa walaupun capek tetep mau kasih surprise buat hito hihi, i love you all my family" ujarnya pada caption.

Hito merayakan ulang tahunnya yang ke 25 tahun pada hari ini 27 Mei 2018.

Aktor yang membintangi sinetron Anak Langit itu tentu juga mendapatkan banyak ucapan dari penggemarnya.

"Happy birthday kak hito! Smg kk panjg umur, sihat slalu and may god bless you kak! @hitocaesar"

"hbd @hitocaesar smoga @felicyangelista_ pertama dan yg trkhir mendampingimu sampe pelaminan langgeng terus y hub. GBU amin "

