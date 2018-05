Ini Tips Miliki Rumah dari Wiraland Property  

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Wiraland Property Group memiliki tips bagi Anda yang ingin membeli rumah.

“Ada lima hal yang benar-benar harus diperhatikan ketika ingin membeli rumah,” ujar Direktur Sales and Marketing Wiraland Property Group, Jenny Lok, Senin (28/5/2018).

Ia menjelaskan, pertama kendalikan segala bentuk cicilan utang. Jika ditanya perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, semua orang pasti tau menjelaskannya. Namun ketika dipraktikkan, maka kebanyakan yang tau pun sering gagal.

“Penyebabnya adalah karena kebanyakan orang memakai hampir 90 persendari penghasilan per bulannya sebagai kebutuhan belanja rumah tangga. Tak ketinggalan cicilan mobil plus kartu kredit juga sudah melebihi 30 persen dari penghasilan per bulan,” jelasnya.

Ia menerangkan, kedua tabungan bulanan minimal harus 40 persen. Seminimalnya tabungan Anda harus 40 persen dari pemasukan bulanan agar saat BI-checking lebih memudahkan Anda untuk proses KPR.

“Lalu ketiga lakukan survei ke lokasi rumah incaran. Saat melakukan survei, jangan hanya percaya dengan melihat brosur. Lakukan peninjauan. Satu hal yang membedakan Wiraland dengan developer lain adalah adanya Rumah Contoh,” terangnya.

Ia menuturkan, kemudian yang keempat pilih developer terpercaya. Wiraland Property Group merupakandeveloper ternama di Kota Medan yang telah banyak menjadikan impian masyarakat Medan untuk punya hunian.

“Dan yang terakhir adalah kalkulasikan budget dan pilih penawaran KPR terbaik,” tuturnya.

Ia mengatakan, dengan adanya program bebas biaya KPR dan Pajak plus cicil sesuai kemampuan persembahan Wiraland, maka Anda sebagai calon pembeli tentu akan menang banyak alias hemat sangat banyak.

(pra/tribun-medan.com)