Pagi Ini Rupiah Menguat, Capai Rp 14.005 Per Dolar AS

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA – Sejalan dengan menguatnya laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menunjukkan penguatannya di awal pekan ini, Senin (28/5/2018).

Merujuk pada data Bloomberg, pagi ini rupiah dibuka menguat ke level Rp 14.095 per dolar AS dari posisi penutupan perdagangan pekan lalu Rp 14.125 per dolar AS.

Di pasar spot, penguatan rupiah terus berlangsung, bahkan sempat menyentuh level Rp 14.005 per dolar AS. Bloomberg mengestimasikan, day range rupiah pada kisaran Rp 14.005 hingga Rp 14.095 per dolar AS. Pelemahan rupiah sejak awal tahun tercatat 4,21 persen.

Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada mengatakan, pergerakan Rupiah cukup merespon positif hasil pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC).

“Rupiah cukup stabil dengan kecenderungan menguat seiring hasil notulensi rapat Federal Open Market Committee yang bernada dovish,” kata Reza dalam risetnya.

Dalam kesempatannya, Gubernur The Fed menyatakan akan melihat perkembangan inflasi dan membiarkannya bergerak di atas target 2 persen.

Sementara itu, dari dalam negeri menurut Reza, sejumlah berita cukup positif sehingga mendukung penguatan Rupiah meski juga dibarengi dengan kembali naiknya dolar AS terhadap mata uang lainnya seiring dengan imbas melemahnya harga komoditas yang dimotori minyak mentah dan antisipasi rilis sejumlah data di AS.

“Rupiah diestimasikan akan bergerak dengan kisaran support Rp 14.125 dan resisten Rp 14.109 per dolar AS,” pungkas Reza.

