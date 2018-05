Siap Sambut Kelahiran Buah Hati, Lihat Foto Cantiknya Marissa Nasution Jelang Persalinan

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar bahagia sepertinya akan segera terdengar dari artis cantik Marissa Nasution.

Marissa diketahui kini tengah mengandung anak pertamanya dari pernikahannya dengan Benedikt Brueggemann.

Usia kandungannya pun kini sudah memasuki 37 minggu atau lebih dari 9 bulan.

Hal ini berarti menandakan Marissa akan segera melahirkan.

Melalui unggahan di instagram pribadinya Marissa seoalah memberitahukan kabar bahagia tersebut.

Ia pun kini tengah bersiap-siap akan melakukan persalinan pagi ini (28/5/2018) di Singapura.

Istri Benedikt ini pun mengunggah potret cantik dirinya yang tengah bersiap berangkat ke rumah sakit dengan sebuah tas berisi perlengkapannya.

"All packed up in the @brics_idHoldAll and ready to go to meet our little girl! #bricsid #bricsmilano #readytogo," tulisnya sebagai keterangan foto.

Melalui unggahan di instagram story-nya pun terlihat presenter cantik ini telah berada di rumah sakit.

Dan sepertinya telah bersiap untuk menyambut kehadiran sang buah hati.

Sang suami pun dengan setia menemani Marissa menanti persalinan anak pertama mereka.

"We are ready to become a parents," kata Marissa dalam video instagram story-nya tersebut.