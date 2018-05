Awalnya Mengaku Korban Begal, Kemudian Buat Laporan Hingga Kemudian Ditetapkan Tersangka

TRIBUN-MEDAN.com - Polres Metro Bekasi Kota menetapkan IY teman dari AS, pelaku begal yang tewas dibacok korbannya sendiri di Flyover Summarecon Bekasi sebagai tersangka.

"Iya kami tetapkan saudara IY sebagai tersangka. Diduga IY dan AS yang tewas itu melakukan tindak pencurian menggunakan kekerasan atau begal dengan menodong dua orang di jembatan summarecon Bekasi,"ujar Kombes Indarto, Kapolres Metro Bekasi, pada Minggu (27/5/2018).

Kemudian pada kemarin tanggal 28 Mei 2018, Polres Metro Bekasi menetapkan MIB pemilik handphone yang saat dirampas berbalik menyerang AS dan IY sebagai tersangka.

"Iya yang bela diri, tersangka satu yaitu MIB. Tapi kita sedang minta pendapat ahli pidana dari kalangan akademisi, kita akan gelar perkara juga itu kan masuk kategori terpaksa dalam keadaan bela diri atau seperti apa,"ujar Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota, AKBP Jairus Saragih, Senin (28/5/2018).

AS dan IY memberikan keterangan palsu

Awalnya, pihak kepolisian mendapatkan kabar ada korban pembegalan yang dirawat di RS Anna Medika, dua korban itu AS dan IY, pada Rabu (23/5) dini hari.

Setelah mendapatkan perawatan AS tewas dengan luka bacok di bagian perut, leher dan pinggang. Sedangkan IY mendapatkan luka kepala dan punggung, masih dalam perawatan.

Setelah ditelusuri ternyata ditenggarai karena korban (AS dan IY) terlebih dahulu merampas Handphone milik pelaku pembacokan (MIB).

Kronologis awal ketika pemilik handphone, MIB bersama temennya, AR pukul 11.00 malam nongkrong di Alun-alun Kota Bekasi, kemudian keduanya bergeser nongkrong ke Taman Kota Bekasi dan sekitarnya pukul 01.00 dini hari mereka menuju Flyover Summarecon untuk berfoto-foto.

"Saat berfoto-foto keduanya didatangi AS dan IY dipaksa memberikan handphonenya. Namun keduanya menolak, AS pun mengeluarkan celurit dan berhasil ditangkis MIB lalu direbut celuritnya dan membalas bacok AS dengan lima kali bacokan,"tutur Kapolres Metro Bekasi, Kombes Indarto, di Mapolrestro Bekasi, Jumat (25/5/2018).