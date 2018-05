Balas Haters, Artis BCL Beranikan Diri Unggah Foto tanpa Makeup dan Hasilnya Wow. . .

TRIBUN-MEDAN.COM - Kecantikan Bunga Citra Lestari memang tak dipungkiri lagi.

Meski tanpa makeup, istri Ashraf Sinclair ini memang sudah cantik alami.

Bahkan di unggahannya terbaru ini, penampilan wanita yang kerap disapa BCL ini menjadi sorotan netizen.

Ia mengunggah fotonya saat tampil natural tanpa makeup.

Dalam fotonya tersebut, BCL hanya mengenakan lipgloss dari produknya, ESQAXBCL.

Penampilannya terlihat fresh dengan lipgloss warna nude itu.

"Make up or no make up, I'm always the same person inside

Shop more #ESQAXBCL with special price at @shopee_id and @sociolla :) #BCLbeauty #ESQAddicted

#bungacitralestari #beauty #TEAMBCL," tulis BCL dalam unggahannya, Senin (28/5/2018).

Foto memukau BCL tersebut tentunya banjir pujian dari netizen.

Namun beberapa netizen ada yang mengomentarinya dengan kata-kata pedas.

"Ga makeup tapi tetep yee pake maskara, n lipgloss hihihi @bclsinclair," komentar seorang netizen.

Rupanya Pelantun Cinta Pertama itu membalas komentar tersebut di kolom komentar.

"maskara saya gak pake.. bulu mata extension yg saya pake.. dan lipgloss memang sengaja saya pake.. kan disini saya lagi promoin lipgloss saya.. makanya liat post saya yg sebelum ini ya.." balas BCL dengan akunnya, @bclsinclair.

"Coba lipsticknya apus sama bulu matanya copot @bclsinclair," tulis netizen lain.

BCL pun langsung memberi jawaban,"bulu matanya extension nggak bisa dicopot.. kalo lipstick kan lagi saya promoin.. masak diapus.. liat post yg sebelum ini aja yg blom pake lipsticknya."

BCL balas komentar negatif netizen (Instagram)

Komentar nyinyiran tersebut menjadi bahasan netizen usai diunggah ulang oleh akun @makrumpita, Senin (28/5/2018).

Netizen pun geram karena orang secantik BCL masih saja dicela oleh netizen lain.

dwitya_pramaiswari: "busyet dah org cantik alami gni msh j dijulitin hahahahaha netizen oh netizen rasa nya ingin ku ajak kalian ke empang"

irwanrama_: "Yg koment nya itu udh berasa lebih cantik dr @bclsinclair julit bgt netizeen pengen deh semenin tuh netizen trus di cor biar kaku, buang ke laut dah"

daryasudirdjo: "netizen luar biasa sempurnanya yah..seumur2gue gk pernah koment smpe sedeteil itu ke oraang apalagi hartezzz...wagellasieehinieeehh"

girlclozette: "Kalo ungeee emang uda cantik dr dulu sebelum ada trend sulam alis, sulam bibir, tanam benang dll". (TribunWow.com/Ekarista R.P)