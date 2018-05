BI Buka Penukaran Uang Pecahan Baru, Warga Sambut Antusias

TRIBUN-MEDAN,com, MEDAN - Bank Indonesia (BI) resmi membuka penukaran uang pecahan kecil pada Senin (28/5). Walau pun baru hari pertama namun antusias masyarakat cukup besar.

Kepala Kantor Bank Indonesia Perwakilan Sumut, Arief Budi Santoso, mengatakan, di hari pertama sudah terjadi penukaran uang pecahan kecil sebesar Rp 928 juta atau hampir Rp 1 miliar.

"Jumlah tersebut pastinya akan terus bertambah hingga batas periode penukaran yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 7 Juni 2018 mendatang dan tahun ini Bank Indonesia menyediakan Rp 4,1 triliun untuk uang pecahan kecil tersebut," ujarnya, Selasa (29/5/2018).

Ia menjelaskan, Bank Indonesia menyediakan penukaran uang pecahan kecil untuk masyarakat yang membutuhkan untuk Lebaran mendatang dengan mengambil tempat di Lapangan Benteng Medan sejak pukul 08.30 WIB sampai 13.00 WIB.

"Masyarakat juga bisa melakukan penukaran uang pecahan dengan total Rp 5,6 juta per orangnya per hari. Nilai tersebut mengalami kenaikan dari sebelumnya yang hanya Rp 3,7 juta per orang," jelasnya.

Ia menerangkan, dengan Rp 5,6 juta masyarakat mendapatkan rincian uang pecahan yaitu Rp 20ribu satu pack, Rp 10 ribu dua pack, Rp 5 ribu satu pack, dan Rp 2.000 tiga pack.

"Untuk penukaran uang pecahan kecil tersebut, Bank Indonesia juga melibatkan 10 bank dan menyediakan sekitar 54 tempat penukaran yang tersebar di beberapa lokasi dan kantor bank," terangnya.

Ia menuturkan, Pecahan uang kecil yang paling banyak disediakan adalah nominal yang Rp 20 ribu, hanya saja yang diminati masyarakat adalah uang pecahan Rp 5.000 dan Rp 2.000.

"Dan memang harapan kami masyarakat bisa memanfaatkan penukaran tersebut dengan sebaik-baiknya. Bank Indonesia akan mencoba memenuhi permintaan masyarakat akan uang pecahan tersebut," tuturnya.

Bank Indonesia juga mengimbau agar masyarakat melakukan penukaran uang pecahan untuk kebutuhan Lebaran di loket-loket resmi yang sudah disediakan.