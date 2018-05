Liburan ke Eropa Bareng Giorgino Abraham di Bulan Ramadan, Irish Bella Banjir Kritikan

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan artis Irish Bella dan Giorgino Abraham kini sedang menikmati liburan mereka mengelilingi beberapa negara di Eropa.

Foto - foto yang menunjukkan kemesraan mereka bahkan membuat iri para netizen yang melihatnya.

Sudah hampir seminggu pasangan ini berada di beberapa Negara bagian Eropa seperti Belanda, Perancis, Spanyol, hingga Belgia.

Kali ini Paris menjadi pilihan mereka berdua untuk melepas penat dari kesibukan di tanah air.

Sebelumnya Gino yang lebih dulu ke Belanda untuk pulang kampung.

Rupanya Irish Bella langsung menyusul sang kekasih tak lama setelahnya.

Saat mereka di Paris, mereka terlebih dulu berkunjung ke menara ikonik, yakni Eiffel.

Tak hanya ke Eiffel, mereka juga menghabiskan waktu untuk ke Disneyland.

Namun saking banyaknya pengunjung yang berada di Disneyland ini, pasangan kekasih ini harus rela ikut juga antre.

Terlihat pada postingan Ibel begitu panggilan akrabnya, Gino sudah pasang wajah capek.

Akan tetapi Ibel tetap pasang wajah berseri-seri dengan tersenyum lebar.

"Waiting 30 minutes in line be like ... " ujar Iris Bella pada caption unggahannya, Senin (28/5/2018).