Menguak 7 Fakta Mahasiswi Gabung ISIS di Suriah, Sempat Latihan Memanah hingga Telat Kuliah

TRIBUN-MEDAN.COM - Terdapat kabar mengejutkan yang datang dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung dimana terdapat seorang mahasiswinya, IN (23) diduga bergabung dengan Islamic State in Iraq and Syria (ISIS).

Kabar mencengangkan lainnya berhembus tatkala wanita ini dikabarkan mengalami deportasi dari Negara Turki.

Kini, IN sudah berada di Indonesia serta dalam penanganan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri.



Mengapa ini bisa terjadi?

IN, mahasiswi Tulungagung yang gabung ISIS dan baru saja dideportasi dari Turki (surya/istimewa)

Bagaimana sosok IN?

Simak fakta-faktanya berikut ini yang dikutip dari Surya.co.id:

1. Pernah Kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga IAIN Tulungagung, M Abdul Aziz mengakui jika IN pernah kuliah di kampus tersebut.

Namun pihaknya mengatakan jika IN sudah satu tahun tidak aktif kuliah.

“Saat yang bersangkutan semester 6, dia sudah tidak aktif kuliah,” terang Azis.

