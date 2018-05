Penampilannya di Panggung Liga Champions Sungguh Memukau, Inilah 7 Potret Ayah Dua Lipa

TRIBUN-MEDAN.com - Final Liga Champions 2018 memang banyak menarik perhatian masyarakat dunia.

Selain pertandingan, opening ceremony pertandingan final antara Liverpool dan Real Madrid itu juga menjadi sorotan.

Adalah penyanyi Dua Lipa yang tampil di pembukaan final Liga Champions 2018.

Dua Lipa adalah penyanyi asal Inggris dengan beberap lagu hits seperti New Rules, Scared To Be Lonely dan IDGAF.