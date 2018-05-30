BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang Tjiu Wie San
Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura Blok 7 Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan
KABAR DUKACITA - Telah meninggal dunia dengan tenang: kemanakan / keponakan/ saudara/ pakcik/ paman kami yang tercinta.
TJIU WIE SAN / AWI
(tutup usia 40 tahun)
Pada hari Selasa, 29 Mei 2018 pukul 05.00 WIB di RS. Murni Teguh Medan. Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura Blok 7 Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan diperabukan pada hari Kamis, 31 Mei 2018 pukul 11.00 WIB di Taman Damai Sejahtera Angsapura (Wan Ning Yuan) Tanjung Morawa.
KAMI YANG BERDUKACITA
AYAH
TJIU SE SENG (+)
IBU
LIE SIU MEI (+)
UWAK
TJIU MIN SEN (+) & KEL
PAKCIK
TJIU SHE UN & KEL- JKT
TJIU SHE GUAN & KEL
TJIU SHE TJUAN (+)
MAKCIK
TJIU LIANG IK (+) & KEL
TJIU ATAI
TJIU YEK KUI
TJIU YEK CE
PAMAN
LIE NI FAN & KEL
LIE SIU SIN (+) & KEL
LIE CI FAN (+) & KEL
LIE IN FAN (+) & KEL
LIE JUN FAN & KEL
LIE NYAN FAN & KEL
BIBI
LIE SIU ING (+) & KEL
LIE SIU LIEN & KEL
LIE SIU YUN & KEL
LIE SIU KHIM & KEL
ABANG KANDUNG
TJIU SE SAN / SUTRISNO & KEL - JKT
ADIK KANDUNG PEREMPUAN
TJIU CING CING / MARIANA
KEMANAKAN LELAKI
NICHOLAS
KEMANAKAN PEREMPUAN
NATASHA
KEPONAKAN LELAKI
WINSEN
Dan segenap keluarga
-Jl. Sambu No. 6/26 Medan
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