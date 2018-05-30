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BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang Tjiu Wie San

Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura Blok 7 Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan

BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang Tjiu Wie San
Tjiu Wie San 

KABAR DUKACITA - Telah meninggal dunia dengan tenang: kemanakan / keponakan/ saudara/ pakcik/ paman kami yang tercinta.

TJIU WIE SAN / AWI

(tutup usia 40 tahun)

Pada hari Selasa, 29 Mei 2018 pukul 05.00 WIB di RS. Murni Teguh Medan. Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura Blok 7 Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan diperabukan pada hari Kamis, 31 Mei 2018 pukul 11.00 WIB di Taman Damai Sejahtera Angsapura (Wan Ning Yuan) Tanjung Morawa.

KAMI YANG BERDUKACITA

AYAH

TJIU SE SENG (+)

IBU

LIE SIU MEI (+)

UWAK

TJIU MIN SEN (+) & KEL

PAKCIK

TJIU SHE UN & KEL- JKT

TJIU SHE GUAN & KEL

TJIU SHE TJUAN (+)

MAKCIK

TJIU LIANG IK (+) & KEL

TJIU ATAI

TJIU YEK KUI

TJIU YEK CE

PAMAN

LIE NI FAN & KEL

LIE SIU SIN (+) & KEL

LIE CI FAN (+) & KEL

LIE IN FAN (+) & KEL

LIE JUN FAN & KEL

LIE NYAN FAN & KEL

BIBI

LIE SIU ING (+) &  KEL

LIE SIU LIEN & KEL

LIE SIU YUN & KEL

LIE SIU KHIM & KEL

ABANG KANDUNG

TJIU SE SAN / SUTRISNO & KEL - JKT

ADIK KANDUNG PEREMPUAN

TJIU CING CING / MARIANA

KEMANAKAN LELAKI

NICHOLAS

KEMANAKAN PEREMPUAN

NATASHA

KEPONAKAN LELAKI

WINSEN

Dan segenap keluarga

-Jl. Sambu No. 6/26 Medan

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Balai Persemayaman Angsapura
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Editor: Ismail
Sumber: Tribun Medan
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