Merayakan Waisak, Umat Buddha Medan Beribadah di Mal

Foto Bersama Ketua Panitia Goes To Mall 2018 Andy (Kiri), bersama YM. Bhiksu Viriya Nanda, dan Ansen ST, Ketua PUBV di acara Vesak Goes to Mall 2018, Centre Point Mall, Medan, Selasa (29/5/2018)

Laporan Wartawan Tribun Medan/Natalin Sinaga

‪TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Pada perayaan Hari Raya Waisak 2018 ini terlihat puluhan umat Buddha mengikuti Vesak Goes to Mall 2018 dan beribadah di main atrium Centre Point Mall, Medan, Selasa (29/5/2018)

Baca: Peringatan Tri Suci Waisak di Vihara Sinar Buddha Berlangsung Meriah, Ini Harapan Indra Wahidin

Baca: Kapolres Belawan: Perayaan Hari Raya Waisak Aman dan Kondusif

Ketua Panitia Vesak Goes to Mall 2018, Andy mengatakan Vesak Goes to Mall 2018 diselenggarakan oleh PUBV (Persamuhan Umat Buddha Viriyadhika) Majelis Buddhayana Indonesia. Acara waisak ini rutin dilakukan setiap tahunnya.

"Kita ingin umat itu selalu memperingati Tri Suci Waisak dan dengan adanya replika seperti Candi Borobudur ini bisa mengingatkan umat kembali. Kita sengaja buat acara ini di mal agar masyarakat selain umat Buddha juga bisa tahu ini loh peringatannya, jadi kita juga bisa mensosialisasi dan memperkenalkan kepada masyarakat tentang kegiatan waisak,"ujarnya.

Acara Vesak Goes to Mall 2018 ini digelar mulai tanggal 28 Mei hingga 3 Juni 2018 di Centre Point Medan.

Baca: Rayakan Waisak Umat Buddha di Vihara Bodhi Gaya Doakan Korban Teror

Adapun kegiatan-kegiatan dalam Vesak Goes to Mall 2018 antara lain Gita Waisak, Pujabhakti, Pradaksina, Yi fo bersama YM Bhiksuni Bhadarasudhiyati Sathavira, Talkshow The Light of Borobudur oleh YM Bhiksu Viriya Nanda, donor darah, lomba mewarnai, dan lomba bercerita Buddha Gotam untuk peringatan Hari Raya Waisak 2562.

"Kita ada acara donor darah mulai pukul 14.00 hingga 20.00 WIB setiap harinya hingga Hari Sabtu. Tersedia juga beberapa tenant yang selama acara berlangsung antara lain Honda, Accurate Online, Intrash dan sebagainya," ucap Andy.

Ia menjelaskan tahun ini tersedia juga sesi foto instan yang dilakukan free untuk semua pengunjung. Para pengunjung bisa mendapatkan photo instan di daerah ini secara gratis.

"Lomba-lomba gratis, tanpa dipungut biaya tapi khusus waisak ini kita memang fokus pada siswa-siswi sekolah dasar Buddish. Ada hadiah juga berupa bingkisan Buddish,"tutur Andy.

Bagi umat Buddha yang tidak mengikuti sembahyang, meraka juga melakukan ritual, yakni memandikan patung Buddha sebagai ritual mensucikan diri.

"Acara ini bertema harmoni semua umat, jadi bukan hanya umat Buddha saja. Waisak ini untuk kita semua bersama, terbuka untuk umum. Ayo hadiri acara Vesak Goes to Mall 2018, kita disini banyak event, spot berfoto dan untuk memeriahkan Waisak 2018,"tutupnya.

(cr13/tribun-medan.com)