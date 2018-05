The Body Shop Menggelar Ramadan Festival di Atrium Sun Plaza, Ada Cash Voucher hingga Rp 100 Ribu

The Body Shop menggelar Ramadan Festival di Atriun Sun Plaza 28 Mei -3 Juni 2018

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN - Rayakan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri, The Body Shop menggelar Ramadan Festival di Atrium Sun Plaza dengan tema Beauty of Giving.

Acara berlangsung selama tujuh haru yakni dari 28 Mei hingga 3 Juni 2018.

Saat temu pers, General Manager Corporate Affairs and Sustainability The Body Shop Rika Anggraini menjelaskan di festival tersebut pengunjung dimanjakan dengan beragam kegiatan termasuk tren make up.

“Ada banyak kegiatan di Ramadan Festival, mulai dari rangkaian hadiah, trend make up hingga program donasi,” ujar Rika Anggraini, Rabu (30/5/2018).

“Tren make Up tersebut dapat menjadi inspirasi untuk acara-acara spesial selama Ramadan seperti buka puasa bersama, reuni dan Hari Raya Idul Fitri,” sambungnya.

Rika menceritakan hal lain yang membuat momen Ramadan menjadi istimewa adalah saling bertukar hadiah.

“The Body Shop menyediakan beragam koleksi hadiah Ramadan dari berbagai rangkaian produk bath and body, fragrance sampai skincare yang dikemas di dalam box menarik,” terangnya.

Ia menuturkan, The Body Shop juga bekerjasama dengan Yayasan Sayangi Tunas Cilik mengajak pelanggan untuk berdonasi dan turut serta mendukung kegiatan tersebut dengan cara membagikan video mengenai program Family First dari channel youtobe The Body Shop.

“Selain menghadirkan berbagai kegiatan seru di Ramadan Festival, The Body Shop juga akan membagikan 100 body butter setiap harinya dan cash voucher sebesar Rp 100 ribu untuk 50 pendatang pertama bagi member fan,” pungkasnya.

