Jessica Iskandar Dapat Hadiah Karangan Bunga Berukuran Besar, Netizen Penasaran dengan Pengirimnya

TRIBUN-MEDAN.com - Jessica Iskandar terlihat berbunga-bunga setelah menerima kiriman.

Kebahagiaan terlihat dari unggahannya di akun Instagram dan Storiesnya, Kamis (30/5/2018).

Tampak ibu dari satu anak ini memeluk karangan bunga yang cukup besar.

Sekumpulan bunga mawar tersebut membuat Jedar sangat bahagia.

Menerima kiriman tersebut, Jedar pun menuliskan caption yang justru membuat warganet bertanya-tanya.

"What a surprise. Not my birthday," tulisnya.

Kiriman bunga ini pun membuat warganet bertanya-tanya siapa pengirimnya.

Jedar sama sekali tak memberikan klu tentang sosok pengirimnya.

Beberapa warganet pun langsung menyimpulkan bahwa pengirim adalah sosok pria yang sedang dekat dengan Jedar.

Ada pula yang terang-terangan menebak, sang pengirim adalah Richard Kyle.

Namun hingga berita ini ditulis, masih tak diketahui sosok pengirim.

Simak fotonya di bawah ini: