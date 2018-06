Claresta Haniyah Rambe Senang Gunakan Liptint untuk Keseharian   

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Make up menjadi salah satu hal yang cukup penting bagi sebagian wanita. Bahkan banyak wanita yang akan merasa kurang percaya diri jika tidak mengenakan make up.

Walau mengenakan make up, namun banyak wanita yang lebih senang mengenakan make up yang simpel atau tidak terlalu mencolok.

Hal tersebut juga yang dilakukan oleh Claresta Haniyah Rambe. Ia memilih mengenakan make up jenis liptint untuk menunjang penampilannya sehari-hari.

“Dari begitu banyaknya jenis make up, yang saya sukai adalah eyeliner dan liptint, yaitu produk make up untuk bibir yang memang saat ini cukup populer,” ujar salah satu selebgram Kota Medan tersebut kepada Tribun.

Menurutnya, menggunakan liptint sangat menyenangkan karena simpel dan enak serta nyaman untuk kegiatan sehari-harinya.

“Liptint itu teksturnya lebih cair dan lebih ringan ketika digunakan. Hal tersebutlah yang membuat saya menyukai menggunakan liptint dibandingkan lipstik untuk keseharian,” tuturnya.

Pemilik akun Youtube Claresta Haniyah tersebut memang senang tampil mengenakan make up namun make up yang digunakan bukanlah make up yang terlalu berlebihan. Ia senang dengan make up yang simple.

“Salah satunya untuk menunjang penampilan yang simpel namun tidak kusam adalah dengan menggunakan Liptint tersebut,” jelas gadis yang memiliki lebih dari 98,7ribu followers di akun Instagram tersebut.

Ia mengungkapkan tak membatasi diri untuk brand make up apa yang akan gunakan. Selagi produk tersebut cocok maka akan ia kenakan di kegiatannya sehari-hari.

“Saya juga tidak memiliki budget khusus untuk membeli make up, sesuai dengan kebutuhan saja. Ketika memang sedang butuh maka akan membelinya,” ungkap Beauty Blogger tersebut.

Ia mengatakan, untuk semakin melengkapi penampilannya maka ia tidak akan pernah lupa menggunakan eyeliner. Eyeliner yang digunakannya juga masih yang juga tidak terlalu berlebihan.

(pra/tribun-medan.com)