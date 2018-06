Replika Candi Borobudur Hadir di Vesak Goes to Mall 2018

REPLIKA CANDI BOROBUDUR: Persamuhan Umat Buddha Viriyadika atau PUBV melaksanakan kegiatan Vesak Goes to Mall yang dilaksanakan di Center Point Mall untuk memeriahkan perayaan Tri Suci Waisak 2562 BE/2018. Salah satu hal yang menarik perhatian pengunjung ada Replika Candi Borobudur yang dipasang di Mainatrium tempat ini, Selasa, (29/5/2018) (Tribun Medan/Septrina Ayu Simanjorang)

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Tri Suci Waisak merupakan sebuah hari besar bagi umat Budha di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tri Suci Waisak sendiri merupakan hari dimana umat Budha memperingati tiga peristiwa penting dalam kehidupan pangeran Siddharta, yakni kelahiran, pencapaian penerangan sempurna, dan kematian.

Memperingati Tri Suci Waisak 2562 BE (Buddish Era), Persamuhan Umat Buddha Viriyadika atau PUBV melakukan kegiatan Vesak Goes to Mall yang dilaksanakan di Mainatriun Center Point Mall Jalan Timor Blok H-I, Medan, Selasa (29/5/2018).

Konsep acara ini adalah Vesak Goes to Mall. Andy selaku ketua panitia kegiatan ini menyatakan konsep acara ini diambil dengam tujuan memperkenalkan kegiatan Tri Suci Waisak kepada pengunjung mall yang bukan merupakan Buddish.

Tri Suci Waisak tahun 2018 ini mengambil tema Harmony of Diversity. "Harapan kita semuanya hendaklah dengan terlaksananya acara ini, dapat membangkitkan toleransi kita agama Buddha terhadap orang orang yang berbeda agama. Karena perbedaan merupakan hal yang indah. Dan harapannya, bisa terjalin harmoni di kehidupan kita," ungkap Bhiksu Virayanda selepas melaksanakan acara Puja Bakti.

Selain melaksanakan acara Puja Bakti yang diikuti oleh puluhan orang di tempat ini, acara ini juga diisi kegiatan lomba mewarnai bagi siswa/i SD Budish, lomba bercerita, donor darah, dan pemandian Rupang Pangeran Siddharta.

Acara yang dilaksanakan di Centre Point Mall ini ternyata cukup menarik perhatian pengunjung. Ratusan orang tampak mendekat ke area acara dan mengambil foto di replika Candi Borobudur dan replika tiga peristiwa penting dalam kehidupan pangeran sidharta.

Shally salah seorang pengunjung mall ini ikut merasa senang dengan dilaksanakannya acara ini. "Senang sih sama acara waisak yang kaya gini. Lebih rame juga kan, seru," jelasnya.

Pada acara kali ini, salah satu acara yang spesial dilakukan adalah talk show yang dibawakan oleh Bhiksu Viriyananda. Topik yang dibahas dalam talk show ini adalah tentang Candi Borobudur.

"Candi Borobudur itu jelas dibangun dalam waktu yang tidak sebentar. Kalau ada yang bilang satu hari satu malam itu mitos. Candi Borubudur itu dibangun dalam waktu 75 Tahun. Dan jelas banyak makna penting dalam pembangunannya," jelas Bikshu Virayanda.

Dalam talkshow tersebut beliau berharap makna dari pembangunan candi tersebut dapat tersampaikan dengan para pengunjung Vaisak Goes to Mall 2018.

"Candi Borobudur itu di desain untuk menyalurkan energi positif dan potensi positif. Semangat inilah yang diharapkan tersalur juga dalam waisak kali ini. Jadi replika itu bukan sekadar tempat berfoto saja" harapnya.

Kegiatan yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 3 juni ini dapat dinikmati oleh pengunjung Center Point Mall. Andi mengingatkan untuk kiranya tamu datang ke acara ini. Serta hingga tanggal 3 juni akan terus dilaksanakan acara donor darah dari pukul 14.00 WIB sampai 20.00 WIB.

