Telkomsel Adakan Roadshow Ramadan, Ajak 5.000 Anak Negeri dan Kaum Dhuafa

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Menyemarakkan Ramadan, Telkomsel menggelar roadshow buka puasa bersama dengan total 5.000 anak negeri dan kaum dhuafa.

“Selain menyerahkan santunan kepada anak yatim, Telkomsel juga memberikan bantuan bagi 50 masjid dan yayasan dalam bentuk penyediaan atau perbaikan sarana dan prasarana ibadah di berbagai wilayah di Indonesia,” ujar Direktur Utama Telkomsel Ririek Adriansyah, Jumat (1/6/2018).

Ia menjelaskan, melalui kegiatan tersebut, Telkomsel ingin berbagi kebahagiaan dalam keberagaman dengan anak-anak yatim, kaum dhuafa, serta masjid dan yayasan yang membutuhkan bantuan.

“Kegiatan kepedulian sosial ini merupakan ungkapan syukur kami atas kepercayaan pelanggan dan masyarakat terhadap Telkomsel, sekaligus upaya kami untuk memberi nilai tambah pada masyarakat dan lingkungan yang selalu mendukung Telkomsel dalam melayani Indonesia,” jelasnya.

Ia menerangkan, dalam kegiatan roadshow Ramadan tersebut, santunan yang diserahkan kepada anak yatim berupa perlengkapan sekolah, dan kepada kaum dhuafa berupa kebutuhan bahan-bahan pokok.

“Sementara itu, kepada masjid dan yayasan bantuan diserahkan untuk perbaikan sarana dan prasarana ibadah,” terangnya.

Ia mengungkapkan, tak hanya itu, diadakan juga aksi bersih-bersih masjid yang melibatkan karyawan Telkomsel, serta edukasi Internet BAIK atau Bertanggungjawab, Aman, Inspiratif dan Kreatifyang diadakan di berbagai area di Indonesia.

“Menyambut bulan Ramadan sebelumnya Telkomsel telah berbagi takjil Ramadhan berupa 23 ton kurma yang dilakukan secara simbolis pada 3 Mei 2017 untuk kemudian disampaikan kepada berbagai masjid di 15 masjid di berbagai wilayah yang mewakili daerah dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia, sehingga dapat dinikmati oleh masyarakat umum saat berbuka puasa,” ungkapnya.

Ia menuturkan, ke 15 masjid yang memperoleh bantuan kurma adalah Masjid Raya Padang, Masjid Raya Baiturrahman Aceh, Masjid Al Mashun Medan, Masjid Istiqlal Jakarta, Masjid At Taqwa Cirebon, Masjid Agung Jawa Tengah Semarang, Masjid Nasional Al Akbar Surabaya, Masjid Agung Bangkalan Madura, Masjid At Taqwa Mataram, Masjid At Taqwa Balikpapan, Masjid Al Markas Al Islami Makassar, Masjid Al Munawar Ternate, Masjid Agung Nurul Yaqin Waisai Raja Ampat, Masjid Agung Babussalam Timika, dan satu masjid di wilayah Jabotabek dan Jawa Barat.

(pra/tribun-medan.com)