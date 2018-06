Beranjak Dewasa, Putri Anjasmara Warisi Kecantikan Ibunya, Yuk Intif Foto-fotonya

TRIBUN-MEDAN.com - Aktor Anjasmara dulu berjaya dan kerap kali menghiasi layar kaca Indonesia.

Anjasmara dan sang istri, Dian Nitami, merupakan aktor dan aktris senior yang telah puluhan tahun malang melintang di dunia hiburan Tanah Air.

Keduanya menikah pada 1999 dan kini dikaruniai dua anak.

Rupanya, putri pertamanya bernama Sasikirana Zahrani baru saja menyelesaikan ujian dan kini telah dinyatakan lulus.

Gadis muda itu baru saja menjalani wisuda tingkat sekolah menengah pertama.

Hal itu diketahui dari unggahan Anjasmara di akun instagram pribadinya.

Anjasmara menuliskan caption:

"My baby girl @sasiasmara graduation . Fly hi my love and enjoy the process of life and always do your best .#love #daughter #family #babygirl #mybabygirl #myprincess #jakarta #indonesia."

Di sebelah sang putri, terdapat pula sosok sang ibunda, Dian Nitami, yang turut mendampingi putrinya dalam acara kelulusan itu.

Rupanya, sosok cantik sang putri menyita perhatian warganet.