Menyayat Hati, Perawat Cantik Warga Palestina Ditembak Mati Tentara Israel dan Cuitan Maher Zain

TRIBUN-MEDAN.COM - Kesedihan mendalam kembali menyelimuti warga Palestina.

Kemarin (1/6/2018), perawat kecintaan warga Palestina harus gugur ditembak mati tentara Israel.

Nyatanya, kabar kematian seorang warga Palestina itu pun ikut membawa kesedihan bagi penyanyi kenamaan, Maher Zain.

Pria asal Swedia itu pun menuliskan ucapan bela sungkawanya untuk Razan Al Najjar, perawat cantik yang tewas itu.

Ia bahkan sampai menuliskan cuitan bernada kedukaan.

Tak hanya itu, Maher juga turut mendoakan agar mendiang diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan.

Heartbreaking!

May God Almighty grant and elevate Razan Al-Najjar to the highest place in Paradise.

She was a nurse who was killed today by Israeli soldiers #Gaza #EndOccupation #FreePalestine

(Menyayat hati!

Semoga Allah SWT memberikan dan meninggikan Razan Al-Najjar ke tempat tertinggi di Surga.

Dia adalah seorang perawat yang dibunuh hari ini oleh tentara Israel #Gaza #EndOccupation #FreePalestine)

cuitan Maher Zein (Twitter)

Unggahan Maher Zain itu pun akhirnya banyak mendulang simpati serta doa dari netter di seluruh dunia.

Beberapa netter pun turut mendoakan serta mengutuk tindakan keji dari Israel.