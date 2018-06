PT Suzuki Indomobil Sales Targetkan Jual 260 Unit Suzuki All New Ertiga Per Bulan di Sumut

Sales Promotion Girl (SPG) saat berpose di samping produk terbaru dari Suzuki yaitu All New Ertiga.

Laporan Wartawan Tribun Medan/Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menargetkan bisa menjual Suzuki All New Ertiga sekitar 260 unit per bulan untuk di Sumatera Utara (Sumut).

Section Head Marketing Brand, Harold, mengatakan, target penjualan untuk secara nasional adalah 1.300 unit per bulan dan untuk di Sumut sekitar 20 persen dari target tersebut.

“Kami optimis karena saat diluncurkan beberapa waktu lalu di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) All New Ertiga mendapatkan respon yang sangat positif,” tuturnya.

Ia menjelaskan, saat IIMS respon pasar cukup besar terbukti dari jumlah Surat Pemesaman Kendaraan (SPK) sudah mencapai 4.000 SPK secara nasional.

“Kita juga sudah melakukan handover unit pertama dari Suzuki All New Ertiga ini dan berharap di Sumut khususnya di Medan bisa segera dilakukan,” jelasnya.

Ia menerangkan, dari 4.000 SPK tersebut, respon paling tinggi diberikan konsumen untuk tipe tertinggi All New Ertiga yaitu tipe GX.

(pra/tribun-medan.com)