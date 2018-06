Senangnya Nenek 78 Tahun Ini Bertemu Sihar Sitorus

Laporan Wartawan Tribun Medan / Royandi Hutasoit

TRIBUN-MEDAN.com,SUMBUL- Sihar Sitorus Calon Wakil Gubernur Sumatera Utara, melakukan kunjungan ke Desa Juma Ramba, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, Sabtu (2/6/2018).

Dalam kunjungannya ini, Sihar Sitorus membuat para warga bergembira dan mereka berteriak menyebut nama Djarot dan Sihar Sitorus.

"Djoss to tu huta ta, hamuna. Beta hamu ta jalang. (Djoss udah datang. Ayo kita salam," teriak seorang warga bermarga Sihombing, yang membuat para warga keluar dari rumahnya.

Sihar pun langsung dikerumuni para warga, ada yang mengajak bersalaman dan ada yang memeluk. Dengan ramah Sihar Sitorus meladeni setiap warga yang mendekat kepadanya.

Bahkan seorang nenek berusia 78 Tahun, Boru Bakkara turut bergembira dan bahkan dengan tekun berdoa, saat doa pemberangkatan Sihar Sitorus oleh para warga.

"Massai las roha ku. Ro amang i tu huta nami on. Tangiang Nami tu amang on, Sai Monang ma. Asa dipadenggan Huta ta on. (Sangat senang perasaanku. Bapak ini datang ke kampung kami. Doa kami kepada bapak ini, menanglah bapak ini. Biar dibagusi kampung kita ini)," ujarnya.

Sihar Sitorus pun mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan yang diberikan warga Juma Ramba kepadanya, ia pun meminta para warga nantinya datang ke TPS untuk memilih Djarot-Sihar.

"Kiranya kemenangan kita sampai ke TPS ya bapak ibu. Kiranya dari Dairi kita menang lebih dari 90 persen. Tak cukup hanya kita, ajak juga teman, keluarga dari daerah lain untuk memilih Djarot dan Sihar," ujar Sihar Sitorus.

(ryd/tribun-medan.com)