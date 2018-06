Ini Fitur Terbaru Suzuki All New Ertiga

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sukses memperkenalkan produk terbarunya yaitu Suzuki All New Ertiga pada pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) beberapa waktu lalu, kali ini PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) resmi menghadirkannya di Medan.

Section Head Marketing Brand, Harold mengatakan, Suzuki All New Ertiga merupakan mobil dengan segmen Low MPV yang saat ini hadir dengan desain konsep yang kuat dan elegan.

"All New Ertiga ini sangat berbeda dari New Ertiga yang dilaunching pada tahun 2013 lalu. Kali ini dilengkapi dengan berbagai fitur mutakhir untuk memberikan sensasi berkendara yang berbeda untuk keluarga di Indonesia," ujarnya saat temu pers di Plaza Medan Fair, Minggu (3/6/2018).

Ia menjelaskan, Suzuki All New Ertiga hadir dengan perubahan signifikan dibandingkan pendahulunya. Dari sisi eksterior, All New Ertiga menerapkan desain progresif yang khas dan menarik.

"Sisi interior bergaya premium yang dihadirkan semakin memperkuat citra elegan dari Suzuki All New Ertiga tersebut," jelasnya.

Ia menuturkan, All New Ertiga dilengkapi dengan platform terbaru Heartect dan mesin terbaru yang memberikan performa responsif namun tetap irit bahan bakar.

"Secara dimensi, All New Ertiga lebih panjang 130 mm, lebar 140 mm, tinggi 5 mm dan ringan 50 kg. Hal tersebut sangat berbeda dari New Ertiga sebelumnya," tuturnya.

Ia menerangkan, dengan dimensi yang lebih besar, kabin All New Ertiga lebih luas dan lebih lapang untuk memuat tujuh penumpang dengan leg room yang cukup lega.

"Perubahan dimensi berdampak pula pada kapasitas bagasi yang lebih lapang sehingga memuat lebih banyak barang. Jika ingin memuat lebih banyak barang dan memudahkan penumpang untuk naik dan turun mobil, jok bari kedua dapat dilipat dengan satu sentuhan berkonfigurasi 60:40, sedangkan jok baris ketiga dapat dilipat dengan konfigurasi 50:50," terangnya.

Ia menyebutkan, desain progresif yang khas pada All New Ertiga ada pada grille bagian depan dibuat halus, lebih tinggi, dan lebar dengan sentuhan aksen kombinasi hitam dan krom yang menampilkan kesan kuat sekaligus elegan.

"Bumper depan tampak lebih tinggi dan lower grille berintegrasi dengan fog lamps sehingga wajah All New Ertiga tampil berani," sebutnya.

Ia mengungkapkan, untuk menciptakan ruang kepala yang lebih lega pada bagian dalam, atap All New Ertiga dibuat lebih tinggi pada bagian tengah dan lebih rendah pada bagian sisi agar terlihat lebih stylish.

"Selain itu, eksterior All New Ertiga juga dipercantik dengan garis bahu yang dinamis, lekukan yang lebih dalam dan bodi yang aerodinamis," ungkapnya.