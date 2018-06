Keenan Pearce dan Istrinya Akhirnya Lakukan Tasyakuran 4 Bulanan Calon Bayinya

TRIBUN-MEDAN.com - Pasangan selebriti Gianni Fajri dan Keenan Pearce tengah diliputi rasa bahagia. Mereka tengah menanti kehadiran sang calon buah hati pertama.

Keenan Pearce dan Gianni Fajri mengunggah kabar bahagia mereka pada 18 Maret 2018 kemarin.

Sebuah foto hasil USG dari Giann yang disambut bahagia oleh semua orang.

Tak cuma pasangan suami istri ini, sang adik Pevita Pearce juga menyambut calon keponakannya.

"Being a sister is an honor, being an aunt is going to be priceless @ghyan @keenanpearce"

Rupanya karena foto itu banyak yang menerka-nerka berapa usia kehamilan Giann saat itu.

Karena pasangan ini baru menikah pada 14 Januari 2018 kemarin.

Tak peduli banyak komentar orang, pada tanggal 4 Juni 2018 ini, Giann akhirnya membeberkan usia kehamilannya.

Keluarga besar Keenan dan Giann menggelar acara tasyakuran 4 bulan usia kehamilan.

"Our little family #19weekspregnant" ujar Giann pada caption.

