Sang Ayah Meninggal Dunia, Kabar Duka dari Artis Olla Ramlan: Be Strong My King, My Love

TRIBUN-MEDAN.com - Kabar duka datang dari keluarga besar Olla Ramlan.

Sang ayah, Muhammad Ramlan meninggal dunia pada Senin (4/6/2018) pukul 18.05 WIB.

Almarhum meninggal di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan.

Kabar duka ini diunggah oleh Cynthia Ramlan, adik Olla di Instastory-nya.

"Innalillahiwainailaihirohjiun. Telah berpulang keramatullah, Abah kami tercinta Muhammad Ramlan," tulis Synthia mengabarkan.

"Kami sekeluarga memohon maaf yang sedalam-dalamnya atas segala kesalahan Alharmhum. Semoga semua Amal ibadah Almarhum diterima oleh Allah SWT. Aamiin YRA," tambahnya.

Olla Ramlan sendiri juga memposting foto tangan ayahnya yang ia genggam.

"Be strong MY KING. MY love," tulisnya.

Diketahui, Olla menuliskan itu sebelum sang ayah meninggal dunia.

Belum diketahui dengan pasti penyebab ayah Olla Ramlan meninggal dunia.

Warganet pun membanjiri unggahan itu dengan komentar berduka cita.