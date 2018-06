Hastag Save Via Vallen Disematkan Para Bobotoh di Laga El-Clasico

Laporan Wartawan Tribun Medan, Victory Arrival Hutauruk

Tribun-Medan.com, MEDAN - Kasus yang menimpa artis dangdut Via Vallen mendapat perhatian dari para Bobotoh saat laga El-Clasico berlangsung di Stadion Teladan, Medan, Selasa (5/6/2018).

Sekitar 500 bobotoh yang terdiri dari Viking yang berasal dari Medan dan Jawa memadati tribun tertutup sisi barat dengan berkostum kebanggan biru.

Tepat di depan depan mereka, tampak spanduk #saveviavallen dituliskan para bobotoh dengan kain putih.

Hal ini ditengarai akun Instagram Via Vallen melalui Instra Story telah menshare bahwa dirinya telah mendapat Direct Message tidak senonoh dari seorang pemain sepak bola terkenal di Indonesia.

"I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes," tulis DM tersebut sekitar pukul 23.00 WIB, Senin (4/6/2018).

Ternyata info yang berkembang pemain yang melakukan adalah Penyerang Persija Jakarta, Marko Simic yang merupakan musuh bebuyutan Persib Bandung.

