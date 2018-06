Heboh Via Vallen dan Marko Simic, Ini yang Ramai Diperbincangkan di Medsos dan Dugaan Pelecehan

TRIBUN-MEDAN.COM - Nama pesepakbola terkenal Marko Simic akhir-akhir ini menjadi ramai diperbincangan di dunia maya.

Marko marak diduga sebagai pelaku pelecehan terhadap pedangdut Via Vallen.

Insiden pelecehan ini berawal ketika Via mengungkapkan kejadian mengerikan yang baru saja dialaminya lewat instastory instagramnya.

Dalam pengakuannya itu, Via menjelaskan jika dirinya baru saja mengalami pelecehan yang dilakukan seorang pesepakbola, meski ia tak secara gamblang mengungkap sosok tersebut.

"I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes,"bunyi pesan tersebut.

Via juga mengaku ia tak kenal dan tak pernah bertemu dengan pesepakbola tersebut.

Meski begitu, kuat dugaan akun yang dimaksud tak lain milik Marko Simic.

Hal itu dibuktikan usai banyak netizen meneliti kembali hasil screenshot Via dan menebak siapa pesepakbola tersebut.

Netizen menebak bahwa itu adalah akun itu sudah centang biru karena memang nampak sekilas centang biru di hasil screenshot Via.

Oleh karena bukti inilah dugaan terus ditujukan kepada sosok Marko Simic.