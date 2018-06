Kolom Komentar Instagram Marko Simic Mendadak Dinonaktif Karena Diserbu Fans Via Vallen

Laporan Wartawan Tribun Medan, Victory Arrival Hutauruk

Tribun-Medan.com, MEDAN - Nama pemain bintang asal Persija Jakarta mendadak menjadi perbincangan di dunia maya.

Bukan karena prestasi yang menjadi perbincangan para nitezen yang menjadi penyebabnya, tapi ulah yang dilakukan penyerang asal kroasia ini terhadap penyanyi dangdut Via Vallen.

Sebelumnya, Akun Instagram Via Vallen melalui Instra Story telah menshare bahwa dirinya telah mendapat Direct Message tidak senonoh dari seorang pemain sepak bola terkenal di Indonesia.

"I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes," tulis DM tersebut sekitar pukul 23.00 WIB, Senin (4/6/2018).

Telisik demi telisik para Vianisty yang geram mulai mencari tahu siapa pemain yang disebut artis kesayangan mereka tersebut.

Lewat percakapan Insta Story dengan pelaku yang namanya telah di coret Via dengan garis merah. Masih terlihat tulisan akun Markosimic_77 dengan centang biru.

Para nitezen juga melihat kesamaan ava Simic dengan Screen Shoot yang dipost Via lewat Insta Storynya tersebut.

Tak ayal mengetahui hal tersebut, akun Instagram Marko Simic diserang para nitizen. Beragam komentar dilontarkan mulai dari marah hingga lelucon.

Amatan Tribun-Medan.com, sekitar pukul 10.00 WIB puluhan ribu komentar telah bersarang di akun IG Marko Simic.

Namun, baru saja sekitar pukul 11.00 kolom komentar akun markosimic_77 mendadak ditutup. Ada apa?

Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari Penyerang Persija, Marko Simic maupun artis Via Vallen.

(cr10/tribunmedan.com)