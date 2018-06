Menteri Susi Pamer Foto Bersama Pria Tampan saat di Paris, Gak Disangka Ternyata . . .

TRIBUN-MEDAN.COM - Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Susi Pudjiastuti membagikan gambar dirinya bersama anaknya saat di Paris, Perancis, Senin (4/6/2018).

Anak lelaki yang terlihat gagah itu diketahui bernama Alvy Xavier, anak ketiga dari pernikahan Susi dengan pilot Jerman Christian von Strombeck.

Susi menuliskan rasa terkejutnya dengan postur sang anak yang tingginya sudah melebihi sang ibu.

“@susipudjiastuti115: Paris, just realise how tall my son is..love you Alvy”

Gambar tersebut menuai respon warganet yang kagum dengan menteri Susi dan anak lelakinya itu.

“@karinoerl: Uhhh mama mertua dengan calon suamik”

“@nuriskptr: Bu saya mau jadi menantu ibu @susipudjiastuti115 saya suka ikan ko bu”

“@elita.rizki: A good son from a great Mom...”

Dalam gambar yang diunggah, terlihat Menteri Susi dan anaknya saling merangkul di depan Les Invalides, Paris.

Les Invalides diketahui adalah kompleks bangunan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal penyandang cacat, selain itu Les Invalides merupakan tempat Napoleon Bonaparte dimakamkan.

