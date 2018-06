Putri Tercantik Kerajaan Inggris, Bukan Lady Diana atau Kate Midleton? Nih Simak 4 Hal Lady Amalia

TRIBUN-MEDAN.COM - Banyak yang beranggapan Lady Diana atau Kate Midleton adalah anggota kerajaan Inggris yang tercantik.

Namun, anggapan itu sepenuhnya tidak benar.

Ada satu nama yang dijuluki sebagai putri tercantik Kerajaan Inggris

Dia adalah Lady Amalia Windsor, sepupu dari Pangeran William dan Pangeran Harry.

Dijuluki menjadi putri tercantik kerajaan Inggris, ini 4 hal tentang Lady Amelia dikutip dari berbagai sumber :

1. Keturunan

Lady Amelia merupakan cucu Duke of Kent, sepupu Ratu Elizabeth II.

Ayah Amelia adalah anak pertama Duke of Kent's, Goerge Philip Nicholas Windsor, Earl of St Andrews yang merupakan pewaris Dukedom of Kent.

Putri kerajaan berusia 22 tahun ini menduduki urutan ke-36 pada tahta kerajaan Inggris.

2. Anggota kerajaan kedua yang menjadi cover majalah