Dibully, Dukungan untuk Via Vallen Muncul dari Komika Ernest Prakasa dan Arie Kriting

TRIBUN-MEDAN.COM - Dua komika Ernest prakarsa dan Arie Kriting membela Via Vallen setelah penyanyi dangdut itu mengungkap pesan tak sopan dari seorang pemain sepakbola.

Rupanya, tak sedikit yang menyalahkan Via karena dianggap mengumbar hal pribadi ke publik.

"Saya support apa yang dilakukan Via Vallen. Yang menyedihkan justru banyak yang anggap itu lucu," tulis Arie lewat akun Twitter-nya, @Arie_Kriting, seperti dikutip Kompas.com, Rabu (6/6/2018).

"Makin aneh lagi banyak perempuan yang justru memojokkan Via Valen. Fanatisme makin meninggi, tapi empati makin kehilangan tempat," tambahnya.

Senada dengan Arie, Ernest juga menyayangkan banyak warganet yang malah mem-bully Via. Menurut sutradara film Susah Sinyal itu, Via sudah seharusnya berbicara ketika mengalami pelecehan verbal.

"Orang2 yg menyerang Via Valen sama saja melestarikan pelecehan. Kita seharusnya mendukung korban yg berani bicara, bukan justru membuat mereka lantas memilih diam!" tulis akun Twitter @ernestprakasa.

Sementara komika dan rapper Pandji Pragiwaksono terpikir untuk membuat sebuah konten khusus tentang perundungan siber karena Via Vallen.

"Kelly Marie Tran (aktris Hollywood), Via Vallen, dan banyak kasus serupa membuat gue berpikir apakah serial web “Komedi & Ketersinggungan” harus nambah 1 video lagi tentang Online Bully," tulis Pandji di Twitter.

Dalam foto dari bidik layar (screenshot), tampak pesan yang dikirim melalui direct message (DM) Instagram tersebut.

"I want u sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes," tulis pengirim pesan tersebut.

Penyanyi dangdut Via Vallen mengungkap pelecehan yang dilakukan seorang pria yang disebutnya pemain sepak bola di Indonesia. (Instagram/Via Vallen)

Via menulis bahwa ia tidak mengenal pria yang mengirim pesan melecehkan itu. Namun, ia menulis bahwa si pengirim adalah seorang pemain sepak bola yang terkenal di Indonesia.

Penyanyi lagu "Sayang" itu merasa sangat terhina dan menegaskan bahwa dia bukan perempuan murahan.

"As a singer i was being humiliated by a famous footbal player in my country right now. I'am not a kind that girl, dude!!!," tulis Via lagi.

Namun Via memilih menutupi nama dan foto profil dari pesepakbola yang telah mengirimkan pesan tak senonoh tersebut.