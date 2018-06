Performa Tak Memuaskan, Sadney Disetop Kontraknya Bersama PSMS Medan

Laporan Wartawan Tribun Medan Ilham Fazrir Harahap

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Striker asal Namibia, Sadney Urikhob dicoret dari skuat PSMS Medan. Kontrak Sadney di stop oleh Manajemen PSMS lantaran performanya yang tak memuaskan.

Alhasil usai laga Persib Bandung, Selasa (5/6/2018) kemarin, keputusan itu dibeberkan oleh tim pelatih. Kabar Sadney didepak pun dibeberkan oleh Pelatih PSMS, Djadjang Nurdjaman.

"Ya Sadney di stop kontraknya. Karena performa dia selama ini tidak memuaskan. Yang jelas dia tidak memberikan kontribusi yang positif buat tim. Jadi artinya harus kami evaluasi dan mengambil sikap itu," ujar Djadjang, Rabu (6/6/2018).

Tim pelatih PSMS tampaknya tak mau berlama-lama untuk memutuskan nasib Sadney. Meski putaran pertama masih menyisakan empat laga lagi, PSMS dengan cepat mendepak Sadney.

"Kita tidak mau terlalu lama-lama untuk menahan dia, karena kita berharap dapat pengganti yang lebih baik," tambahnya.

Sadney Urikhob pun sudah mengucapkan kata perpisahan dengan PSMS melalui akun instagramnya.

"Thank you PSMS I WILL forever cherist this moment u guys deserve all the respect nd love…. Thank you once more… I hope things wwill change for better thank you my teametes Especially Lobo, dillick nd Yessoh guys made may tough times comfy…wish u guys all the best….Let God lead us and keep u guys save from all the evil Amen…..,” tulis Urikhob di akun Instagramnya

(lam/tribun-medan.com)