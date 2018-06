Poros Pilpres 2019, AHY Ungkap Soal Kabut Tebal dan Kepastian Berkoalisi

Laporan Wartawan Tribun Medan / Dedy Kurniawan

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) termasuk dalam sejumlah nama calon presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2019 mendatang. Hal ini juga tak lepas dari geliat politik langkah AHY menjelang Pilprer 2019. Apalagi dalam sepekan pertama bulan Juni 2019 telah mendatangi sejumlah daerah di Sumatera Utara.

AHY yang saat ini menjabat Komandan Tugas Satuan Bersama (Kogasma) DPP Partai Demokrat menaggapi soal poros politik dan langkah politiknya mengatakan bahasa satire, bahwa kondisi politik Indonesia masih berkabut tebal. Ia menganggap wajar soal banyaknya pwrtanyaan soal peluangnya baik secra pribadi mau pun partai Demokrat.

"Kemana pun saya berkunjung pasti saya ditanya soal masalah Pilpres ini, masalah koalisi. Jadi muterzmuter kemana-mana pasti ditanya masalah Pilpres. Sangat wajar karena ini menjadi perhatian publik. Hari ini kabutnya sangat tebal, masih sangat tebal. Jadi kalau ditanya gambaran AHY secara pasti, jawabanya sulit mengatakan pasti. Waktunya tinggal sebentar lagi. Betul ya? Katanya tanggal 4 sampai 10 Agustus jadwal pendaftaran Capres atau Calon Wakil Presiden," ujarnya Selasa malam, (5/6/2018).

AHY juga menyampaikan kondisi tersirat soal sikap partai politik dan elit politik di Indonesia yang masih menutul rapat-rapat sikap politik masing-masing. Ditegaskannya bahwa sikap politim Partai Demokrat saat ini adalah segala sesuatu mungkin terjadi.

"Hari ini semua partai politik dan elit politik memegang kartunya rapat-rapat. Tidak pernah tahu ini seperti apa. In Politic Anything is Possible (Dalam Politik Segalanya adalah Mungkin). Segalanya mungkin terjadi. Jangankan berbicara dua bulan lagi, tinggal satu malam saja masih bisa berubah. Ada yang nambah dukungan, ada yang narik dukungan, ada yang merubah koalisi bisa terjadi," ujarnya sembari mengumpangan kondisi Pilkada DKI Jakarta yang pernah diikutinya," jelasnya.

"Bisa dibayangkan ini bisa terjadi seperti itu. Karena masih cair sekali. Dan sangat sulit sekali. Kalau ingat beberapa waktu lalu lahirnya

Presidential Treshold 20 persen. Itu menyulitkan semua orang, meyulitkan parpol. Ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Ini dari Partai Demorkat menolak ide itu, karena tidak logis bagi kami dan bagi sebagian besar orang tidak logis sebetulnya. Mengapa? Karena tiket yang sudah digunakan 2014 lalu hasil pemilihan legislatif 2014 yang sudah digunakan dalam konteks Pilpres 2014 kemudian digunakan lagi. Alasannya permainannya baru pemilihan serentak Pilpres mau pun legislatif, tapi menggunakan tiket yang sudah disobek sebutlnya. Tapi ya sudah lah," imbuhnya.

Dikatakannya, realitasnya tidak ada pun satu partai politik di Indonesia yang punya tiket 20 persen sendirian. Demokrat sendiri hanya 10 koma sekian persen. Untuk itu dalam praktiknya harus mencari 10 persen lagi.

"Dan itu tidak mudah. Ini permainannya tingkat tinggi. Dan ingat setiap parpol punya kepentingan dan harapan masing-masing, ini membuat urusan jadi sangat transaksional. Saya merasa makin ke sini makin membingungkan karena itu tadi," ujarnya.

"Yang jelas (Pilpres 2019) belum ada yang pasti karena belum ada diserahkan rekomendasi ke KPU. Sekali lagi, sampai malam terakhir masih mungkin berubah Demokrat posisinya di mana. Pada 2014 Demokrat tidak di kiri atau pun di kanan. Tetapi di tahun ini kita akan membangun koalisi. Tidak mungkin sendirian. Dengan siap tentu bukan malam ini. Yang pasti berkoalisi dengan yang punya program dan visi misi yang pro rakyat," pungkasnya.

(Dyk/tribun-medan.com)