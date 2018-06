Selain Via Vallen, Mulai dari Dewi Perssik, Five Vi hingga 7 Artis Cantik Ini Alami Pelecehan Begini

TRIBUN-MEDAN.COM - Pedangdut Via Vallen baru-baru ini kembali datang dengan kabar menghebohkan.

Bukan karena lagu dangdutnya yang fenomenal melainkan lantaran postingannya di Instagram Stories pada Senin (4/6/18) kemarin.

Melalui unggahannya itu, pelantun lagu Sayang ini mengaku telah menjadi korban pelecehan seorang pesepak bola.

"I want you sign for me in my bedroom, wearing sexy clothes," begitulah bunyi unggahannya.

"Saya ingin kamu bernyanyi untuk saya di tempat tidur, menggunakan baju seksi," begitulan arti dari kalimat yang diunggah oleh Via.

Saking geramnya, Via juga menambahkan komentar pada unggahan tersebut.

Via mengatakan bahwa dirinya tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan sosok yang tiba-tiba mengirimkan DM ke akun Instagramnya.

Via Vallen (instagram)

"As a singer, I was being humiliated bu a famous football player in my country RIGHT NOW."

Sebagai seorang penyanyi, saya dipermalukan oleh pemain sepak bola terkenal di negara saya.

"I'am not a kind that girl, dude!!!."

Aku bukanlah tipe perempuan yang seperti itu, kawan!!!